POL-MFR: (425) Psychisch auffälliger Mann musste untergebracht werden

Nürnberg (ots)

Am Samstagmorgen (27.03.2021) zeigte sich ein 26-Jähriger in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard aggressiv gegenüber seiner Familie. Er musste in einer Fachklinik untergebracht werden.

Eine Familie verständigte am Samstagmorgen gegen 09:50 Uhr die Einsatzzentrale der Polizei, da sich der 26-jährige Sohn in der elterlichen Wohnung in der Rothenburger Straße sehr aggressiv zeigte. Aufgrund der zunächst unklaren Gefahrenlage, fuhren zahlreiche Streifen der Nürnberger Polizei zu der Wohnung.

Vor Ort mussten die Polizeibeamten feststellen, dass sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er konnte widerstandslos in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde er schließlich in einer Fachklinik untergebracht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Beamten in der Wohnung noch diverse Waffen und stellten diese sicher. Ob waffenrechtliche Verstöße vorliegen, überprüft nun das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei.

