Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Täterfestnahme nach räuberischer Erpressung in Konstanz

Konstanz (ots)

Aufgrund der guten polizeilichen Zusammenarbeit und Vernetzung der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden ist es am Mittwochmorgen gelungen, den Tatverdächtigen eines räuberischen Diebstahls festzunehmen. Er kam am Donnerstagnachmittag in Untersuchungshaft. Ein 31 Jahre alter Mann stahl am Montagabend gegen 18.45 Uhr in einem Geschäft in einem Einkaufszentrum auf der Bodanstraße eine auffällige Bauchtasche im Wert von 40 Euro und flüchtete. Nachdem sich der 31-Jährige eine halbe Stunde später wieder dort aufhielt, fiel er einem Mitarbeiter auf, der ihn auf den Diebstahl ansprach und ihn gleich versuchte festzuhalten. Der 31-Jährige trat dem Mitarbeiter daraufhin mehrfach gegen das Schienbein und bedrohte diesen, ehe er sich losreißen und trotz einer Verfolgung über die naheliegende Grenze nach Kreuzlingen flüchten konnte. Am Mittwochmorgen erkannten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz bei einer Streifentätigkeit den jungen Mann. Sie waren über den Vorfall am Montag im Rahmen eines behördenübergreifenden Informationsaustausches unterrichtet worden und bemerkten die gestohlene auffällige Bauchtasche. In der Unterführung an der Marktstätte kontrollierten sie ihn und nahmen ihn fest. Nach der Überstellung an die Kriminalpolizei Konstanz wurde der 31-Jährige der Haftrichterin beim Amtsgericht Konstanz vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Der junge Mann, der seinen Wohnsitz in der Schweiz hat, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

