POL-KN: (Rottweil) VW Polo spurlos verschwunden - Polizei bittet um Hinweise

Schwenningen (ots) - Gescheppert hat es am Donnerstagmorgen in der Dauchinger Straße an der Einmündung in die B523. Eine 18-Jährige am Steuer ihres A-Klasse-Mercedes prallte kurz nach 7 Uhr einer 48-jährigen VW Polo-Fahrerin ins Heck, die dort verkehrsbedingt warten musste. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde von der Polizei ...

