POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Nach Überholmanöver geflüchtet - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Schlierbach (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Neckargemünd. Auf Höhe der Haltestelle "Jägerhaus" kam dem Mann ein blauer Kleinwagen entgegen, welcher ein anderes Fahrzeug überholte. Der Audi-Fahrer wurde durch das Überholmanöver zum Ausweichen gezwungen, wodurch er von der Fahrbahn abkam und mit mehreren Sandsteinpollern am Straßenrand kollidierte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 16.000 Euro. Der Kleinwagen, bei dem es sich um einen älteren Peugeot mit Heidelberger Zulassung gehandelt haben soll, entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99-1700 telefonisch in Verbindung zu setzen.

