Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Brandalarm löst Feuerwehreinsatz aus (24.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Brandalarm bei einer Firma in der Alemannenstraße sind die Freiwilligen Feuerwehren von Möhringen und Tuttlingen am Donnerstag gegen 14.30 Uhr gerufen worden. Dort kam es aufgrund eines Defekts an einer Absauganlage zu einer Rauchentwicklung, durch die die Brandmelder auslösten. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte wurde das Gebäude evakuiert, so dass niemand zu Schaden kam. Die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Helfern angerückten Wehren löschten den Brand. Die Mitarbeiter konnten zeitnah zurück ins Gebäude und ihre Arbeit fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell