POL-EL: Lingen - Stromkabel von Baustelle entwendet

Breddenberg (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen kam es an der Straße Am Koopmannsberg zu einem Diebstahl des Ortseingangsschildes. Bislang unbekannte Täter schraubten das Schild von der Ständerstange und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Hümmling-Esterwegen unter der Rufnummer (05955) 934970 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

