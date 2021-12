Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Motorroller-Fahrer leicht verletzt

Heiden (ots)

In einem Kreisverkehr in Heiden hat der Fahrer eines Motorrollers am Mittwoch bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Gegen 06.45 Uhr war eine 51-Jährige mit ihrem Wagen vom Südring aus in den Kreisel mit dem Ostring, der Lembecker Straße und der Halterner Straße eingefahren. Dabei übersah die Borkenerin den Motoroller eines 16-jährigen Heideners. Der Verletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell