Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt (25.03.2022)

Stockach (ots)

Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin am Freitagvormittag bei einem Unfall auf der Goethestraße. Eine 66 Jahre alte Frau fuhr mit einem Pedelec in den Kreisverkehr an der Goethestraße und Ludwigshafener Straße. Aufgrund stockenden Verkehrs stieß die Radlerin im Kreisverkehr in das Heck eines Audi. Die 66-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Krankenwagen brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro am Fahrrad von rund 100 Euro.

