Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertige Pedelecs gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Montag schlugen in Osnabrück Fahrraddiebe zu. Aus dem Einfahrtsbereich eines Parkhauses an der Niedersachsenstraße entwendeten sie zwischen 08 und 17 Uhr ein hochwertiges Pedelec der Marke Riese und Müller, Modell Charger3 GT Vario. Das graue 28-Zoll-Fahrrad stand abgeschlossen am Fahrradständer, als es ins Visier der Diebe geriet. Die zweite Tat ereignete sich am Vormittag (07 bis 14 Uhr) in der Stüvestraße. Von dem Gelände eines Schulzentrums stahlen der oder die Täter ein grün-weiß-schwarzes 29-Zoll-Pedelec der Marke Axess, Modell Force. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-2215 zu melden.

