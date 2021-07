Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150721-538: Auto bei Einbruch gestohlen

Bergneustadt (ots)

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Kölner Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (14./15. Juli) einen abgemeldeten VW Polo gestohlen. An der Lagerhalle, in der Gebrauchtwagen untergestellt sind, war zwischen 23.30 und 11.00 Uhr eine Tür aufgehebelt worden. Die Täter nahmen neben einem Computer und mehreren Fahrzeugdokumenten auch einen zehn Jahre alten, blauen VW Polo mit, der nicht angemeldet war. Weiterhin haben die Täter von einem anderen Auto das hintere Kennzeichenschild GM-PA 480 gestohlen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell