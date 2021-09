Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw schneidet Bus - Fahrgast verletzt

Osnabrück (ots)

Bei der Gefahrenbremsung eines Linienbusses wurde am Samstag eine 38-jährige Frau aus Lengerich leicht verletzt. Zuvor hatte ein Pkw dem Bus die Vorfahrt genommen und so die Gefahrenbremsung erzwungen.

Am Samstag gegen 17:50 Uhr beabsichtigte ein Linienbus aus der Möserstraße, von der dortigen Busspur, bei Grünlicht der Vorrangschaltung nach links in Richtung Neumarkt abzubiegen. Ein Pkw, für den die Ampel zu diesem Zeitpunkt noch Rotlicht zeigte, fuhr im selben Augenblick an und beabsichtige nach rechts in die Wittekindstraße abzubiegen. Dabei schnitt der Pkw die Fahrspur des Busses und dieser konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Der Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort und flüchtete somit von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Sachverhalt wahrgenommen haben und bestenfalls Angaben zum Pkw machen können. Es soll sich um einen blauen Kleinwagen mit MEL-Kennzeichen (Melle) gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei unter 0541/327-2315 oder -2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell