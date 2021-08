Polizei Dortmund

POL-DO: Betrüger gibt sich als Fernsehtechniker aus - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0852

Ein Mann hat sich am Donnerstag (12.8.) als Fernsehtechniker ausgegeben und ist so in eine Wohnung in Dortmund-Mitte gelangt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahm der Täter gegen 11.30 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Roseggerstraße Kontakt zu einer 95-jährigen Dortmunderin auf. Er klingelte an der Tür und gab an, ihren Fernsehanschluss überprüfen zu müssen. Die Frau ließ ihn in die Wohnung und er durchsuchte darin verschiedene Schränke. Als der Mann nach einem Tresor fragte, forderte die 95-Jährige ihn auf zu gehen. Dies tat er dann auch. Ob der Täter etwas entwendete, ist derzeit noch unklar.

Die Dortmunderin beschrieb den Mann wie folgt: etwa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 170 bis 175 cm groß, Bart, dunkel und "schick" gekleidet, unterhielt sich in gebrochenem Deutsch.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

In dem Zusammenhang warnt die Dortmunder Polizei ausdrücklich:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Fragen Sie angebliche Mitarbeiter/-innen von Firmen nach ihrem Ausweis sowie dem Ausweis zur Firma/zum Betrieb. Oder bieten Sie an, in der Firma/dem Betrieb anzurufen und zu erfragen, ob diese/dieser wirklich jemanden zu Ihnen geschickt hat.

Bitten Sie Ihre Nachbarn um Unterstützung und rufen Sie in Zweifelsfällen die Polizei unter 110!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell