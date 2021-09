Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mobile Toilette in Brand gesetzt

Osnabrück (ots)

Auf einem Schotterplatz an der Quebecallee, in Höhe der Einmündung zur Landwehrstraße, brannte am späten Samstagabend eine mobile Toilette. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 22 Uhr und die ersten Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte die Toilette in Brand gesetzt hatten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3103.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell