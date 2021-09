Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/RNK - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Kindern

Dielheim/RNK (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitagabend gegen 18.39 Uhr in Dielheim drei Kinder im Alter von 1, 2 und 4 Jahren leicht verletzt. Eine 33-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Seat und ihren drei Kindern die L612 aus Dielheim kommend und bog anschließend in die Einmündung Oberhof/Unterhof (K4173) ein. Die PKW-Fahrerin übersah hierbei den entgegenkommenden Audi-Fahrer, welcher aus Fahrtrichtung Horrenberg kam und geradeaus nach Dielheim fahren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 41-jährige Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die drei Kinder wurden zur Beobachtung in eine Kinderklinik verbracht und konnten das Krankenhaus nach 24 Stunden ohne Auffälligkeiten verlassen. Der Sachschaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf ca 15.000EUR.

