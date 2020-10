Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Sachbeschädigung an PKW

PI Pirmasens (ots)

Am 25.10.2020, gegen 01:45 Uhr, wurde auf hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass in der Eichenstraße in Rodalben aus einer kleinen Gruppe von Jugendlichen heraus an einem blauen Ford Focus der Außenspiegel abgetreten wurde. Beim Eintreffen der Streife konnte an dem besagten Fahrzeug mit PS-Kennzeichen der beschädigte Außenspiegel festgestellt werden. Die Suche nach den Tätern dauert noch an.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



