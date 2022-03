Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen)Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kleidern (25.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei in Villingen ermittelt in einem Fall des Diebstahls von Verkaufskleidung und ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Am Freitagnachmittag wurden zwischen 14.15 und 15.00 Uhr durch eine weibliche Person insgesamt 36 Kleidungsstücke von einem vor dem Geschäft aufgestellten Kleiderständer entwendet. Der Diebstahlsschaden liegt bei über 1000.- EUR. Es wurden Blusen in verschiedenen Größen der Marke "Only" sowie Hosen und Westen der Marken "Only" und "Eight 2 Nine" entwendet. Wer Hinweise zur Täterin oder den Tatablauf machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Villingen unter 07721/601-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell