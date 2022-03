POL-KN: (Dunningen - Lkr. RW) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (25.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Die Polizei in Villingen ermittelt in einem Fall des Diebstahls von Verkaufskleidung und ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Am Freitagnachmittag wurden zwischen 14.15 und 15.00 Uhr durch eine weibliche Person insgesamt 36 Kleidungsstücke von einem vor dem Geschäft ...

mehr