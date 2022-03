Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Gartenhaus (25.03.2022)

Oberndorf (ots)

Einbrecher suchten zwischen Mittwoch und Freitag in der Sulzer Vorstadt die dortige Kleingartenanlage auf und brachen in ein Gartenhaus ein. Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangte die unbekannte Täterschaft in die Hütte und entwendete dort eine Motorsense sowie eine Motorsäge. Der Diebstahlsschaden liegt bei ca. 250.- EUR. Mögliche Hinweise zur Tat oder dem Umstand, dass die Geräte zum Kauf angeboten wurden, werden an das Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423/81010 erbeten.

