Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein Diebstahl ein Diebstahl in Eisenberg gemeldet. Unbekannte Täter haben in der Biberacher Straße die hintere rechte Seitenscheibe eines Transportes eingeschlagen und anschließend eine Reisetasche daraus entwendet. Weiterhin wurde vom einen danebenstehenden VW das Schloss der Hecktür aufgebrochen und Handwerksgeräte im Wert von etwa 4000 Euro gestohlen. Der oder die Täter öffneten in der Folge einen weiteren nicht verschlossenen Transporter, hier fanden sie allerdings keinerlei Beutegut. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

