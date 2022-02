Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sockendiebin ertappt

Jena (ots)

Eine 16-Jährige versuchte am Dienstagnachmittag Nike-Socken im Wert von 13 Euro zu entwenden. Allerdings kam ihr die Alarmanlage/Sicherung des Sportgeschäftes in einem Einkaufzentrum in Jena zuvor. Die Jugendliche betrat in Begleitung einer Freundin das Einkaufzentrum in der Goethestraße und begab sich in den Laden. Hier steckte sie die Strümpfe unter ihre Oberbekleidung und versuchte dann das Geschäft zu verlassen, ohne die Absicht die Ware auch zu bezahlen. Durch den Alarm wurde die 16-Jährige überführt und hat nun eine Anzeige in der Tasche, anstatt neue Socken an den Füßen.

