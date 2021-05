Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 33-Jährigen mit 100 Gramm Marihuana fest - Bei Durchsuchung von Fahrzeug werden Waffen, Munition und weitere Betäubungsmittel aufgefunden

Aachen - Übach-Palenberg/Kreis Heinsberg (ots)

Bundespolizeibeamte haben am Donnertagabend in Übach-Palenberg (Kreis Heinsberg) einen 33-jährigen Deutschen mit 100 Gramm Marihuana festgenommen. In seinem verwendeten Fahrzeug wurden zudem noch eine Schreckschusswaffe, diverse Messer, Schusswaffenmunition und weitere Betäubungsmittel aufgefunden.

Sie beobachteten den Mann, wie er mit einem Fahrzeug nahe der niederländischen Grenze bei Übach-Palenberg anhielt, und es am Seitenstreifen parkte. Dann stieg er aus und überschritt die Grenze zu den Niederlanden. Wenig später erschien er erneut mit einer gefüllten Tüte, stieg in das abgestellte Fahrzeug wieder ein und fuhr los. Da den Beamten das Geschehen verdächtig vorkam, kontrollierten sie den 33-Jährigen. Ausweispapiere und einen Führschein konnte er nicht vorweisen. Auch das Fahrzeug war von einer anderen Person. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass er keinen Führschein besaß. Auf Nachfrage, ob er Betäubungsmittel nach Deutschland eingeführt hätte, händigte er den Beamten eine Tüte mit 100 Gramm Marihuana aus. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeuges wurden zudem über 50 Gramm Marihuana, über 100 Ecstasypillen, eine Schreckschusswaffe, diverse Messer, Pfefferspray und diverse Munition aufgefunden. Sie wurden vor Ort beschlagnahmt und die Person mit zur Wache nach Eschweiler verbracht. Es wurde die Zollfahndung Aachen über den Tathergang informiert und der 33-Jährige mit den beschlagnahmten Gegenständen übergeben. In Nachermittlungen und einer kriminaltechnischen Untersuchung muss jetzt noch geklärt werden, wem die im Fahrzeug aufgefundenen Waffen und Betäubungsmittel zugeordnet werden können. Der 33-Jährige wird sich zu mindestens wegen der Einfuhr und des Besitzes der 100 Gramm Marihuana und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor der Justiz verantworten müssen.

