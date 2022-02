Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kostenlose Übernachtung

Jena (ots)

"Wer nicht hören will muss fühlen", so erging es einem 35-Jährigen am Dienstagabend. Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Friedrich-Körner-Straße informierte die Polizei darüber, dass eine männliche Person die Passanten bepöbelt und trotz mehrfacher Aufforderung das Gelände nicht verlassen will. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, verwiesen sie den jungen Mann des Platzes und dieser versprach jetzt Ruhe zu geben und dem Platzverweis nachzukommen. Wie sich im Nachgang herausstellte, waren dies aber nur leere Versprechungen. Nur kurze Zeit später mussten die Beamten erneut anrücken, weil sich der Mann immer noch nicht entfernt hatte und weiter munter drauf los pöbelte. Daraufhin sackten die Polizisten den 35-Jährigen ein und er durfte die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

