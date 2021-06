Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Rheydter Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Im Rheydter Stadtgebiet haben zwischen Dienstag, 8. Juni, 16.30 Uhr und Mittwoch, 9. Juni, 9.40 Uhr gleich mehrere Einbrüche stattgefunden.

In allen drei Fällen verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch Aufhebeln der Eingangstüren Zutritt zu den Räumen. Dort durchwühlten sie augenscheinlich Schränke und Schubladen und entwendeten verschiedenste Güter.

In einer Kindertagesstätte an der Friedhofstraße stahlen die Diebe ein elektronisches Gerät, in einer Gaststätte an der Mühlenstraße ein hochpreisiges Schmuckaccessoires und in einer Arztpraxis an der Hauptstraße einen mittleren dreistellen Bargeldbetrag sowie elektronische Geräte.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

