Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, 8. Juni, zwischen 18 und 20 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Lehmwaldstraße in Rheydt. Gewaltsam öffneten sie die Wohnungstür in einer der oberen Etagen und entwendeten vermutlich ein elektronisches Gerät. Der Tatort wurde auf gleichem Wege in unbekannte Richtung verlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

