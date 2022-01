Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bauschaum im Auspuff eines PKWs - Zeugen gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde im Zeitraum vom 22.12.2012 bis 04.01.2022 Bauschaum in den Auspuff eines Fahrzeugs eingebracht. Der Pkw Opel Mokka war in der Schwarzburger Straße, in Höhe Haus Nr. 11, geparkt. Die Reparatur des entstandenen Schadens am Pkw kostet ca. 500 Euro. Zeugen zu dem Sachverhalt werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg oder unter 03679-726917 im Büro der Kontaktbereichsbeamten von Neuhaus zu melden.

