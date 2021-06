Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

In der Zeit von Dienstag (01.06.), etwa 19 Uhr, bis Mittwoch (02.06.), etwa 20 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus an der Nibelungenstraße in Neuss ins Visier von Einbrechern. Zur Tatzeit verschafften sich der oder die Tatverdächtigen Zutritt zum Haus, indem sie die Terrassentüren aufhebelten. Sie durchwühlten die Innenräume nach Diebesgut; die Höhe der Beute wird derzeit ermittelt. Die Täter entkamen unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wie man sich bestmöglich vor ungebetenem Besuch schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen (02131 300-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell