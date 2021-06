Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Viele Streifenwagen im Einsatz: Polizei nimmt Wohnmobil-Dieb nach kilometerlanger Flucht fest

Rhein-Kreis Neuss / Xanten (ots)

Wir teilen an dieser Stelle die Pressemitteilung der Polizei Wesel:

Ein 24-Jähriger, der ein Wohnmobil an der Ringstraße in Xanten gestohlen hat und über die A57 Richtung Köln flüchtete, ist vorläufig festgenommen worden. Der Besitzer des Wohnmobils beobachtete am Mittwoch (02.06.), gegen 2:15 Uhr, den Diebstahl und informierte die Polizei. Während der Anfahrt zum Tatort entdeckte ein Polizist das Fahrzeug, als es in Höhe der Autobahnauffahrt Sonsbeck auf der A57 fuhr. Wenig später verfolgten mehr und mehr Streifenwagen unterschiedlicher Polizeibehörden das Wohnmobil, das bei seiner Flucht über die Autobahn auch nahezu den gesamten Rhein-Kreis Neuss querte. Der Mann hinter dem Steuer legte eine gefährliche Fahrweise an den Tag, teilweise so, dass das Wohnmobil ins Wanken geriet und drohte auf Streifenwagen umzukippen. Er ignorierte die Anhaltezeichen der Polizisten und versuchte Streifenwagen gegen die Leitplanken abzudrängen. Nach etwa 80 Kilometern - in Höhe der Autobahnauffahrt Worringen - stieß er gegen einen Streifenwagen, verlor die Kontrolle über das Wohnmobil und prallte gegen eine Betonwand. Der 24-Jährige verletzte sich leicht. Das Wohnmobil war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Bei dem Unfall wurden zudem zwei Streifenwagen beschädigt.

Den Dieb erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell