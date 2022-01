Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Fahrzeug

Pößneck (ots)

Am Dienstag zwischen 05:25 Uhr und 05:40 Uhr, während ein Lieferant Backwaren für eine Bäckerei in der Naßäckerstraße in Pößneck lieferte und sein Fahrzeug dabei mehrfach unbeaufsichtigt ließ, wurde ein Langfinger tätig. Der Unbekannte entwendete eine Geldtasche mit einer unbekannten Summe Bargeld sowie einen Christstollen aus dem Lieferwagen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

