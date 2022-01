Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung

Pößneck (ots)

Montagvormittag wurde die zerschlagene Scheibe am Schaukasten zur Werbung eines Einkaufsmarktes in der Saalfelder Straße in Pößneck festgestellt. Hinweise zur Sachbeschädigung richten Sie bitte an die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0.

