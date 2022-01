Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall verursacht und abgehauen

Rudolstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 20.12.2021, 07:30 Uhr und dem 21.12.2021, 10:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer vermutlich beim Ausparken den vorderen rechten Teil der Stoßstange eines grauen Skoda, der in der Straße "Am Plan" in Rudolstadt geparkt war. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro, sondern fuhr einfach davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell