Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Am 29.12.2021, zwischen 07:30 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer die linke Seite eines grauen VW, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Reinhardtstraße in Saalfeld geparkt war. Der Verursacher versuchte anschließend vermutlich, die Kratzer zu verdecken, indem er darüber wischte. Danach machte er sich aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell