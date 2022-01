Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Steinach: an Silvester bei Verkehrsunfall verletzt

Steinach (ots)

Am 31.12.2021, gegen 10:20 Uhr befuhr ein 72-jähriger die Ortsverbindung Blechhammer - Steinach. Etwa 500 m vor dem Ortseingang Steinach kam er vor einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Böschung. In der Folge kippte der PKW auf die Seite und kam schließlich auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt, am PKW Mercedes entstand ein Schaden von etwa 15000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Im Einsatz befand sich neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehr Steinach.

