Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifen zerstochen

Triptis (ots)

Montagmorgen stellte der Fahrer eines Opels fest, dass ein Unbekannter den vorderen rechten Reifen seines PKW zerstochen hatte. Das Fahrzeug war während der Tat im Quellenweg in Triptis geparkt. Am 30.12.2021 nahmen Polizeibeamte bereits mehrere Anzeigen wegen zerstochener Reifen im Stadtgebiet von Triptis auf. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

