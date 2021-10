Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierte Autofahrerin verunfallt

Lubmin (ots)

Am 17.10.2021 gegen 00:50 Uhr ereignete sich auf der L 262 zwischen Vierow und Lubmin ein Verkehrsunfall. Eine 55-jährige deutsche Fahrzeugführerin kam mit ihrem PKW VW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben auf einer Strecke von etwa 200 Metern, stieß gegen einen Baum, entwurzelte diesen durch den Zusammenstoß und überschlug sich in der weiteren Folge. Herannahende Autofahrer befreiten die verunfallte Fahrzeugführerin durch die Heckscheibe aus dem völlig zerstörten Fahrzeug und informierten die Polizei. Die Fahrzeugführerin blieb trotz des Überschlags augenscheinlich unverletzt. Bei einer Atemalkoholkontrolle vor Ort wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte ein Atemalkoholwert von 1,87 Promille festgestellt. Die Frau wurde zur Blutprobenentnahme und zur Untersuchung auf mögliche innere Verletzungen mit einem RTW ins Krankenhaus Greifswald verbracht. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt ca. 25.000,- EUR.

