POL-NB: PKW kommt auf Ölspur ins Rutschen und kollidiert mit Gegenverkehr - drei Personen verletzt

Bad Sülze (ots)

Am 15.10.2021 gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der L 23 zwischen den Ortschaften Kavelsdorf und Bad Sülze ein schwerer Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 59-jährige deutsche Autofahrerin befuhr mit ihrem PKW Kia die L 23 in Richtung Bad Sülze. In einer Rechtskurve verlor sie aufgrund einer ca. 20m langen Ölspur die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet dadurch in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter, der mit zwei Personen besetzt war. Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden (deutschen) Insassen des Mercedes Sprinter im Alter von 31 und 26 Jahren leicht und die Pkw-Fahrerin schwer verletzt. Die beiden leicht verletzten Personen wurden mit dem Rtw in die Helios Klinik nach Stralsund, die schwer verletzte Person in die Uniklinik nach Rostock gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis 15:10 Uhr voll gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

