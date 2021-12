Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hagsfeld - Brand in Wohnhaus

Karlsruhe-Hagsfeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist gegen 16.00 Uhr in einem Wohnhaus in der Jägerhausstraße in Karlsruhe-Hagsfeld aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Es entstand Sachschaden von rund 150.000 Euro. Die Flammen setzten das Obergeschoss in Vollbrand. Auch der Dachstuhl wurde hierdurch erheblich beschädigt. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und sicher verlassen. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, bedarf der weiteren Ermittlungen.

