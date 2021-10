Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Versuchter Kupferdiebstahl führte zu Gasaustritt in leerstehendem Mehrparteienhaus in Nordenham-Einswarden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21.Oktober 2021, gegen 17:10 Uhr, kam es in der Werftstraße zu einem Gasaustritt in einem leerstehenden Mehrparteienhaus, welches durch einen Passanten per Notruf mitgeteilt wurde. Die vor Ort eintreffenden Kräfte der Polizei und der Feuerwehr stellten sofort erheblichen Gasgeruch fest, sodass die Werftstraße für die Dauer von einer Stunde gesperrt und das Nachbarhaus evakuiert werden musste. Nachdem die Feuerwehr den Gashaupthahn geschlossen hatte und das Gebäude durchgelüftet wurde, stellte man im Innern des Gebäudes fest, dass ein bislang unbekannter Täter versucht hatte, die zum Gasanschluss führenden Kupferrohre zu entwenden. Nachdem die Gefahr durch einer Techniker gebannt war, wurde die Sperrung der Werftstraße aufgehoben und die Bewohner des Nachbarhauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt. Zeugen, die mögliche Beobachtungen zum Tathergang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell