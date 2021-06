Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Opel-Fahrerin durchquert Vorgarten

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit ist eine Opel-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 16 Uhr im Mühlenweg von der Straße abgekommen. Die 54-Jährige am Steuer ihres Mini-Van bückte sich kurz nach einem Ladekabel, das heruntergefallen war. Wegen dieser kurzen Unaufmerksamkeit geriet sie mit ihrem Auto in einen Vorgarten, touchierte dort einen Baum und nach einer Fahrt durch mehrere Hecken wieder zurück Richtung Straße. Dort walzte das Auto noch ein Verkehrsschild nieder. Der Opel war nach diesem unfreiwilligen Ausflug ins Grüne nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Sie kam mit dem Schrecken davon, wurde aber von der Polizei belehrt. Den Schaden bei dem Unfall schätzt die Polizei auf mindestens 5000 Euro.

