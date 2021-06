Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Pedelec-Fahrer übersehen

Stockach (ots)

Bei einem Unfall in der Dillstraße ist am Montagnachmittag gegen 13 Uhr ein 70-Jahre alter Fahrradfahrer von einem Auto erfasst worden. Er wurde dabei leicht verletzt. Eine 19-jährige Autofahrerin hatte den Mann mit seinem Pedelec übersehen, als diese von einem Parkplatz in die Dillstraße einfahren wollte. Bei dem Aufprall wurde der Senior auf die Motorhaube geschleudert. Danach fiel er auf die Straße. Bei dem Unfall zog sich der Radler Prellungen und Schürfungen zu. Er wurde in einer Klinik ambulant behandelt. Am Seat der jungen Frau entstand geringer Blechschaden. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

