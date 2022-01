Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kellereinbruch

Sonneberg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Montag hebelten Unbekannte die Eingangstür und anschließend den Keller innerhalb eines Wohnblockes in der Bernhardstraße in Sonneberg auf und ließ mehrere Flaschen Alkohol mitgehen. Beim Einbruch entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

