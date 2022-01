Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Büro

Sonneberg (ots)

Ein derzeit noch Unbekannter gelangte in der Nacht zum Montag auf bisher unbekannte Art und Weise in das Gebäude des betreuten Wohnens in der Dammstraße in Sonneberg und entwendete aus dem Schwesternzimmer zwei dienstliche Mobiltelefone mit dazugehörigen Ladestationen. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0.

