Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch

Saalfeld (ots)

Im Zeitraum vom 30.12.2021, 18:00 Uhr bis zum 03.01.2022, 06:00 Uhr begaben sich Unbekannte in den Innenhof der Stadtverwaltung am Markt in Saalfeld und zogen gewaltsam eine vernagelte Tür zu einer Räumlichkeit auf. Dabei entstand Sachschaden. Die Täter versuchten außerdem, die doppelflügelige Holztür des Werkzeuglagers gewaltsam aufzuziehen und beschädigten diese ebenfalls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell