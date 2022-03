Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen, Lkrs. Rottweil) Rücksichtsloser Überholer auf der A81 26.03.2022

Empfingen (ots)

Am Samstagnachmittag, gg. 14.15 Uhr, fiel auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten auf. Dieser näherte sich auf der linken Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit 2 vor ihm fahrenden Fahrzeugen und fuhr sehr dicht auf. In der Folge wechselte er auf den Standstreifen und überholte dort mehrere Fahrzeuge. Er nutzte dabei sich ergebende Lücken zwischen den Fahrzeugen und überholte mehrmals rechts und über den Standstreifen. Das Fahrzeug konnte durch eine Polizeistreife an der Anschlussstelle Rottweil kontrolliert werden, der Fahrer stritt dabei jegliches Fehlverhalten ab. Der Verkehrsdienst Zimmern bittet daher Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Mercedes-Fahrers machen können, sich unter Tel. 0741 34879-0 zu melden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes 400 CLS mit BB-Kennzeichen.

