Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neuostheim: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Einen Unfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitagabend zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Fertighaus Center in der Xaver-Fuhr-Straße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hat der unbekannte Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rückwärtsfahren einen geparkten PKW VW an der Fahrertür beschädigt und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oststadt, Tel.: 0621/1743310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell