POL-LDK: Unfallverursacher stellt sich - Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.01.2022 "Zeitungsausträgerin mit Auto erfasst und geflüchtet- Polizei Dillenburg sucht Pkw mit frischem Unfallschaden"

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Am Donnerstag (13. Januar) fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer eine Zeitungsausträgerin in der Oranienstraße an flüchtete anschließend (Bezug zur Pressemeldung vom 14.01.2022, 10.23 Uhr).

Inzwischen hat sich der vermeintliche Unfallverursacher bei der Polizei gestellt. Der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis ist Mitte 60 und gab an, den Unfall mit seinem Auto verursacht zu haben und sich in dieser Sache durch einen Anwalt vertreten zu lassen. Die Ermittlungen zum Unfall wie auch zu den Beweggründen zur anschließenden Flucht dauern an.

Die schwerverletzte 69-jährige Zeitungsausträgerin befindet sich noch im Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand besteht weiterhin keine Lebensgefahr.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

