Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllablagerung

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 27.11.2021, wird gegen 16:15 Uhr eine illegale Müllablagerung in der Hauptstraße in Prinzhöfte gemeldet. Der unbekannte Verursacher entsorgt bei der Autobahnüberführung diversen Sperrmüll wie Schränke, Sessel und ein Bett.

Hinweise zum Verursacher und zu einem dazugehörigen Fahrzeug nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431941-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell