Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gefährlicher "Scherz"

Polizei sucht Zeugen (27.03.2022)

St. Georgen (ots)

Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, an einem beim Bahnhof St. Georgen abgestellten Fahrrad zu schaffen gemacht. Ein 30-Jähriger hatte ein Fahrrad der Marke "Specialized" dort abgestellt und wollte nachts mit dem Rad nach Hause fahren. Dabei bemerkte er vor Fahrtantritt, dass Unbekannte den Seilzug der hinteren Bremse ausgehängt und die Bremse somit funktionsuntüchtig gemacht hatten. Der Mann konnte den Seilzug wieder einhängen, so dass es zu keinem Schaden kam. Er zeigte die gefährliche Tat bei der Polizei an, die wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

