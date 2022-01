Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Winterliche Straßenverhältnisse, Transporter rutscht in Graben

Atzelgift (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntag geriet der Fahrzeugführer eines Transporters auf der L 288, zwischen Luckenbach und Atzelgift, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterlicher Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in den Graben. Der 32-jährige Fahrzeugführer und sein 31-jähriger Beifahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

