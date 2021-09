Polizeidirektion Lübeck

Wohnwagen gestohlen - Betrunkener Dieb dachte es wäre ein Geschenk

Am Montagnachmittag (20.09.2021) wurde ein Wohnanhänger von einem Privatgrundstück im westlichen Ostholstein entwendet, in dem ein Tablet lag. Durch eine Ortung konnten das Fahrzeug und der Fahrer in einem Dorf bei Lensahn gefunden werden. Er war betrunken und dachte, ihm sei der Anhänger geschenkt worden. Gegen 14:55 Uhr wurde der Polizei über Notruf durch einen Urlauber aus Sachsen-Anhalt mitgeteilt, dass er gerade mit seinem PKW zum Strand fuhr, als ihm plötzlich sein Wohnwagen entgegen kam. Da sein Tablet noch im Wohnwagen lag, konnte er der Polizei den aktuellen Standort mitteilen. Die bereits verständigten Streifenwagen aus Oldenburg in Holstein und Lensahn fanden kurz darauf den Anhänger sowie den Fahrer vor seiner Wohnanschrift. Der 52jährige Mann erklärte, dass ihm der Wohnwagen von einem Freund geschenkt worden sei. Dies stellte sich nun aber, aufgrund eines Missverständnisses, als unwahr heraus. Im Gespräch mit dem Ostholsteiner, der den Wohnwagen mit seinem eigenen Transporter gezogen hatte, bemerkten die Polizisten, dass er zudem betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,12 Promille. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe auf der Wache in Oldenburg/Holstein entnommen sowie sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Den Wohnwagen konnte der Besitzer wieder mitnehmen und seinen Urlaub fortsetzen.

