POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 23. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung Am 22.01.22, gegen 23.00 Uhr, kam es in Schladen, Jahnstraße, zwischen zwei 37 und 34 Jahre alten Männer zu Nachbarschaftsstreitigkeiten. In deren Verlauf habe der 37jährige dem 34jährigen einen Schlag in das Gesicht versetzt, so dass die Polizei verständigt wurde und eine Funkstreifenbesatzung einschreiten musste. Gegen den Älteren wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt. Einbruch In der Zeit vom 21.01.22, 18.00 Uhr bis 22.01.22, 10.40 Uhr, brachen z. Zt. unbekannte Täter in den Schuppen einer Firma in Wolfenbüttel, Im Sommerfeld, ein. Nach Angaben des 43jährigen Eigentümers sei nichts entwendet worden. Die Schadenshöhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

